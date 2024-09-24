Защитник «Райо Вальекано» и сборной Румынии Андрей Ратиу попал в сферу интересов «Атлетико».

О том, что Ратиу привлек внимание главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, сообщает ElDesmarque. В прошедшем туре «матрасники» встречались с футболистами «Вальекано» и сыграли со счетом 1:1. Кроме того, что Андрей провёл отличный матч в обороне, он записал на свой счёт голевой пас.

В материале отмечается, что на данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. То есть можно провести сделку, и при этом бюджет сильно не будет страдать.

Стоит также отметить, что на прошедшем Евро Ратиу провёл все матчи без замен. Контракт защитника с «Райо Вальекано» истекает летом 2028 года.