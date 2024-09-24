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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявит о продлении контракта с игроком

24 Сентября 2024 • 14:17 Комментировать

На этой неделе «Барселона» официально объявит о продлении контракта с полузащитником Марком Берналем. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN Deportes.

Берналь подпишет новый контракт с «Барселоной», хотя «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» была интересна возможность активации опции выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Напомним, что 17-летний Марк Берналь хорошо начал сезон, но затем получил серьёзную травму колена. «Сине-гранатовые» недавно объявляли, что талантливый футболист пропустит целый год.

«Барселона» выиграла все шесть прошедших матчей чемпионата Испании. Второй «Реал» отстаёт от каталонцев на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк Берналь
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