«Барселона» объявит о продлении контракта с игроком

На этой неделе «Барселона» официально объявит о продлении контракта с полузащитником Марком Берналем. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN Deportes.

Берналь подпишет новый контракт с «Барселоной», хотя «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» была интересна возможность активации опции выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Напомним, что 17-летний Марк Берналь хорошо начал сезон, но затем получил серьёзную травму колена. «Сине-гранатовые» недавно объявляли, что талантливый футболист пропустит целый год.

«Барселона» выиграла все шесть прошедших матчей чемпионата Испании. Второй «Реал» отстаёт от каталонцев на четыре очка.