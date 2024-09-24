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Анчелотти прокомментировал травму тер Штегена

24 Сентября 2024 • 12:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.19 X 7.60 2 17.00
Через 8 ч. 31 мин.

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о загруженности календаря, что приводит к травмам.

- Сколько ещё серьёзных травм должно быть, чтобы кто-то что-то сделал?

- Хочу сказать, что мне очень грустно, что такие важные игроки, как тер Штеген, один из лучших вратарей мира, получают травмы. Надеюсь, что он скоро восстановится. На сегодняшний день мы мало что можем сделать, потому что календарь этого сезона уже никто не изменит. Но, по крайней мере, футбольный мир должен задуматься.  

Во вторник «Реал» сыграет против «Алавеса» на своём поле, следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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