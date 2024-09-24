Анчелотти высказался о состоянии Беллингема и Карвахаля

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу состояния атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

«С плечом Беллингема то же, что и в прошлом голу. Проблема, возникшая на днях, на него не повлияла. Он выздоровел, хотя для большей безопасности должен носить защиту. Беллингем доступен, он может играть и будет играть. Карвахаль ещё не оправился от ушиба, ему нужно ещё несколько дней. Но он будет готов в воскресенье», - цитирует Анчелотти AS.

Во вторник вечером «Реал» в чемпионате Испании будет принимать «Алавес», следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.