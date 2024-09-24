Сын Зидана завершил футбольную карьеру в 29 лет

Энцо Зидан, который является сыном легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, завершил игровую карьеру в возрасте 29 лет. Об этом рапортуют журналисты AS.

Как стало известно источнику, Энцо собирается сосредоточиться на своей семье и инвестиционной деятельности. Зидан является воспитанником академии мадридского «Реала». Он провел более 100 матчей за дублеров «королевского» клуба. В его карьере также были такие клубы, как «Алавес», «Лозанна», «Авеш», «Альмерия» и другие.

Последним местом работы Энцо была испанская «Фуэнлабрада», за которую он выступал с 2022 по 2023 год.