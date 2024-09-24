Звезде «Реала» сообщили – он выиграл «Золотой мяч»

Всё идёт к тому, что «Золотой мяч» в 2024 году получит форвард «Реала» и национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса, Винисиусу уже сообщили о победе в голосовании. Теперь бразилец может спокойно готовиться к торжественной церемонии.

«Золотой мяч» будет вручаться 28 октября. В прошлом году этот приз достался Лионелю Месси – аргентинец имеет восемь таких наград на своей полке с трофеями. Игрок «Реала» в последний раз выигрывал «Золотой мяч» в 2022 году – тогда это был Карим Бензема.

Винисиус Жуниор вместе с «Реалом» в прошлом сезоне выиграл несколько трофеев, в частности титул Ла Лиги и Лигу чемпионов.