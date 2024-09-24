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Раскрыты слова Мбаппе вратарю перед пенальти

24 Сентября 2024 • 12:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.19 X 7.60 2 17.00
Через 8 ч. 40 мин.

На выходных «Реал» обыграл на своём поле «Эспаньол» с крупным счётом 4:1. В концовке игры пенальти реализовал нападающий Килиан Мбаппе. Перед ударом голкипер «Эспаньола» что-то говорил Мбаппе. Вероятно, страж ворот пытался как-то повлиять на звёздного француза.

«Я не понимаю ни единого чёртового слова из того, что ты мне говоришь», - сказал Мбаппе в ответ, о чём рассказывает DAZN.

Стоит отметить, что слова Килиана Мбаппе вратарю рассмешили защитника Лукаса Васкеса, который стоял рядом.

Во вторник «Реал» проведёт домашний матч против «Алавеса», не пропустите текстовую трансляцию.

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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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