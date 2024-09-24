Раскрыты слова Мбаппе вратарю перед пенальти

На выходных «Реал» обыграл на своём поле «Эспаньол» с крупным счётом 4:1. В концовке игры пенальти реализовал нападающий Килиан Мбаппе. Перед ударом голкипер «Эспаньола» что-то говорил Мбаппе. Вероятно, страж ворот пытался как-то повлиять на звёздного француза.

«Я не понимаю ни единого чёртового слова из того, что ты мне говоришь», - сказал Мбаппе в ответ, о чём рассказывает DAZN.

Стоит отметить, что слова Килиана Мбаппе вратарю рассмешили защитника Лукаса Васкеса, который стоял рядом.

Во вторник «Реал» проведёт домашний матч против «Алавеса», не пропустите текстовую трансляцию.