Российский тренер считает, что Винисиус не заслужил «Золотой мяч»

Российский тренер Дмитрий Черышев, занимающий пост наставника «Шинника», высказался о том, что форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может получить «Золотой мяч».

«Обладатель «Золотого мяча» должен показывать выдающиеся результаты и правильно себя вести. Я не вижу, что Винисиус - какой-то сверхъестественный футболист, заслуживший «Золотой мяч», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее испанская газета Marca сообщила, что Винисиус получит «Золотой мяч» в этом году.

Трансферная стоимость 24-летнего нападающего составляет 180 миллионов евро. Срок действующего контракта между бразильцем и «Реалом» истекает в конце июня 2027 года.