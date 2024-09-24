Экс-форвард «Реала»: «Роналду не умеет играть в футбол»

«Роналду не умеет играть в футбол. Криштиану может забить хоть 3000 голов, мне все равно. Бензема, Левандовски и Суарес знали, как наладить контакт с командой. Эти парни умели делать многое, в отличие от Криштиану. Единственная цель Роналду на поле – это гол», - передает слова итальянца таблоид Daily Mail.