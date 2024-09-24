Экс-форвард «Реала»: «Роналду не умеет играть в футбол»

Бывший нападающий сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано критически высказался о звездном форварде Криштиану Роналду.
«Роналду не умеет играть в футбол. Криштиану может забить хоть 3000 голов, мне все равно. Бензема, Левандовски и Суарес знали, как наладить контакт с командой. Эти парни умели делать многое, в отличие от Криштиану. Единственная цель Роналду на поле – это гол», - передает слова итальянца таблоид Daily Mail.
В настоящий момент 39-летний португалец является игроком саудовского «Аль-Насра». Трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года.
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