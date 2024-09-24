Анчелотти может усадить Мбаппе в запас «Реала»

Звездный форвард Килиан Мбаппе может оказаться в числе запасных игроков на ближайший матч мадридского «Реала». Об этом информирует Radio Marca.

Как стало известно источнику, наставник «сливочных» Карло Анчелотти хочет оставить 25-летнего игрока вне стартового состава на матч чемпионата Испании с «Алавесом». Специалист хочет использовать на острие атаки бразильца Эндрика, а Мбаппе предоставит дополнительный отдых.

Матч «Реала» против «Алавеса» состоится сегодня, 24 сентября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Ла Лиги Мбаппе сыграл шесть матчей, забил четыре мяча и отдал один ассист.