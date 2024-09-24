Тренер «Реала» Анчелотти назвал лучший клуб в мире

«Раньше я тренировал такой великий клуб, как «Милан». Испытываю огромную привязанность к этой команде, ведь я был ее игроком. Однако лучшим клубом мира является «Реал». В этом нет никаких сомнений», - передает слова итальянского специалиста Sport Mediaset.