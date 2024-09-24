Тренер «Реала» Анчелотти назвал лучший клуб в мире

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал лучший, по его мнению, футбольный клуб в мире.
«Раньше я тренировал такой великий клуб, как «Милан». Испытываю огромную привязанность к этой команде, ведь я был ее игроком. Однако лучшим клубом мира является «Реал». В этом нет никаких сомнений», - передает слова итальянского специалиста Sport Mediaset.
Трудовое соглашение Анчелотти с мадридским грандом рассчитано до конца июня 2026 года. В прошлом сезоне под руководством итальянского тренера «сливочные» стали чемпионами Испании и триумфаторами Лиги чемпионов УЕФА.
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