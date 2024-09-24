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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы две трансферные цели «Реала» на зиму

24 Сентября 2024 • 08:01 Комментировать

В мадридском «Реале» определили две позиции, которые нуждаются в усилении. Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, «королевский» клуб хочет подписать нового полузащитника и игрока в центр обороны.

В настоящий момент чемпион Испании занимается изучением трансферного рынка и подыскивает лучшие варианты, чтобы зимой оформить сделки. Ранее сообщалось, что в сфере интересов «сливочных» находится защитник «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба.

После шести туров чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти располагаются на втором месте в турнирной таблице. Мадридская команда отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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