Названы две трансферные цели «Реала» на зиму

В мадридском «Реале» определили две позиции, которые нуждаются в усилении. Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, «королевский» клуб хочет подписать нового полузащитника и игрока в центр обороны.

В настоящий момент чемпион Испании занимается изучением трансферного рынка и подыскивает лучшие варианты, чтобы зимой оформить сделки. Ранее сообщалось, что в сфере интересов «сливочных» находится защитник «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба.

После шести туров чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти располагаются на втором месте в турнирной таблице. Мадридская команда отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.