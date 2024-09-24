В Испании назвали нового обладателя «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча» в 2024 году. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, именно бразильскому игроку достанется престижная индивидуальная награда. Ранее в списке главных конкурентов Жуниора фигурировали полузащитник Родри Эрнандес («Манчестер Сити») и хавбек Джуд Беллингем («Реал»).

Напомним, что в прошлом сезоне Винисиус вместе с «королевским» клубом стал триумфатором чемпионата Испании, Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.