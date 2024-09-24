«Мальорка» обыграла «Бетис», забив на 90-й минуте

В шестом туре Ла Лиги «Бетис» принимал «Мальорку». Уже на седьмой минуте севильцы повели после красивого дальнего выстрела от Джовани Ло Чельсо. Мгновенный ответ соперника - и Даниэль Родригес был точен. На 34-й минуте Ло Чельсо на минуту стал антигероем, получив красную карточку за грубый фол, но после подсказки ВАРа цвет карточки стал желтым.

Абде Эз начал второй тайм попаданием в штангу. А в компенсированное время Валери Фернандес вырвал для островитян победу.

Гости с 11 очками делят пятое место, соперник (8) - 10-е.