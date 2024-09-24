«Мальорка» обыграла «Бетис», забив на 90-й минуте

В шестом туре Ла Лиги «Бетис» принимал «Мальорку». Уже на седьмой минуте севильцы повели после красивого дальнего выстрела от Джовани Ло Чельсо. Мгновенный ответ соперника - и Даниэль Родригес был точен. На 34-й минуте Ло Чельсо на минуту стал антигероем, получив красную карточку за грубый фол, но после подсказки ВАРа цвет карточки стал желтым.
Абде Эз начал второй тайм попаданием в штангу. А в компенсированное время Валери Фернандес вырвал для островитян победу.
Гости с 11 очками делят пятое место, соперник (8) - 10-е.
Протокол игры
|(1:0) Ло Чельсо Джовани7'
|8'Родригес Даниэль I (1:1)
|90'Фернандес Валери (1:2)
Силва Руи•Бельерин Эктор• 21'Льоренте Диего•Натан•Родригес Рикардо69' (Форнальс Пабло (69') •Рока Марк•Алтимира Серхи81' (Хуанми Мигель (81') •Авила Эсекьель 34'69' (Перро Ромен (69') •Ло Чельсо Джовани• 35'Эз Абде81' (Руибаль Айтор (81') •Роке Витор69' (Бакамбу Седрик (69')
Грейф Доминик•Санчес Антонио•Вальент Мартин71' (Копете Хосе (71') • 81'Раильо Антонио•Мохика Хоан•Саму Кошта•Маскарель Омар•Дардер Серхи87' (Лато Тони (87') •Наварро Роберто76' (Фернандес Валери (76') •Ларин Кайл76' (Пратс Абдон (76') •Родригес Даниэль I 65'76' (Шикинью (76')
23 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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