Бывший вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас готов к переходу в «Барселону», чтобы стать заменой травмированному Марку-Андре тер Штегену. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, костариканец хочет играть. Поэтому открыт к потенциальному переезду в новый клуб. Сейчас Навас, напомним, свободный агент. По окончании прошлого сезона он покинул «ПСЖ».

Навасу 37 лет, с 2014 по 2019 годы он играл за мадридский «Реал». Затем у него был пятилетний период в «ПСЖ» с краткосрочной арендой в «Ноттингем Форест» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что тер Штеген может пропустить от семи – до девяти месяцев.