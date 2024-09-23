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Экс-вратарь «Реала» готов к переходу в «Барселону» слухи

23 Сентября 2024 • 18:32 Комментировать

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас готов к переходу в «Барселону», чтобы стать заменой травмированному Марку-Андре тер Штегену. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, костариканец хочет играть. Поэтому открыт к потенциальному переезду в новый клуб. Сейчас Навас, напомним, свободный агент. По окончании прошлого сезона он покинул «ПСЖ».

Навасу 37 лет, с 2014 по 2019 годы он играл за мадридский «Реал». Затем у него был пятилетний период в «ПСЖ» с краткосрочной арендой в «Ноттингем Форест» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что тер Штеген может пропустить от семи – до девяти месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кейлор Навас
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