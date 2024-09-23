Тер Штеген перенёс операцию после тяжёлой травмы

Голкипер «Барселоны» и национальной сборной Германии Марк-Андре тер Штеген перенёс операцию после жёсткой травмы в воскресном матче Ла Лиги против «Вильярреала» (5:1).

«Сегодня днём Марк-Андре ​​перенес успешную операцию после травмы подколенного сухожилия в правом колене, которую провел доктор Хоан Карлес Монлау под наблюдением медицинской службы «Барселоны» в больнице Барселоны», - гласит сообщение пресс-службы «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что подписать замену вратарю «Барса» может только из числа свободных агентов.

Браво: «Барселона» знает, где меня искать»