Тер Штеген перенёс операцию после тяжёлой травмы

Голкипер «Барселоны» и национальной сборной Германии Марк-Андре тер Штеген перенёс операцию после жёсткой травмы в воскресном матче Ла Лиги против «Вильярреала» (5:1).
«Сегодня днём Марк-Андре перенес успешную операцию после травмы подколенного сухожилия в правом колене, которую провел доктор Хоан Карлес Монлау под наблюдением медицинской службы «Барселоны» в больнице Барселоны», - гласит сообщение пресс-службы «сине-гранатовых».
Ранее сообщалось, что подписать замену вратарю «Барса» может только из числа свободных агентов.
Бан пользователя