Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти хотел бы ещё надолго остаться в «Реале»

23 Сентября 2024 • 15:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.20 X 7.00 2 15.00
24.09 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что с радостью бы остался в команде еще на много лет. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Быть в «Реале», лучшем клубе мира - это нечто особенное. Я бы с удовольствием остался в команде еще на много лет. У меня нет срока годности!» - сказал наставник испанского клуба. 

Напомним, что в этом сезоне «Реал» одержал четыре победы и два раза сыграл вничью в испанской Ла Лиге. Команда идет на второй строчке, имея в своем активе 14 очков и уступает только «Барселоне», которая набрала максимальные возможные 18 турнирных баллов. 

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

Новости по матчу

Сегодня, 23 Сентября
11:48
Начо объяснил, почему не попрощался с партнёрами по «Реалу»
10:38
Начо рассказал, у кого научился лидерским качествам
10:19
Беллингем хочет принять участие
22 Сентября
23:45
Куртуа обратился к тер Штегену, получившему серьёзную травму 5
05:45
Мбаппе – худший в Европе по реализации моментов с игры
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» Флик высказался об ошибке тер Штегена Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.09.24 в 22:00
Бетис Бетис
Мальорка Мальорка
1.86 3.25 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Сентября
15:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хотел бы ещё надолго остаться в «Реале»
15:00 · Испания. Ла Лига
Браво: «Барселона» знает, где меня искать»
14:46 · Испания. Ла Лига
Менди продлил контракт с «Реалом»
14:36 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн высказался о травме тер Штегена
13:52 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген пропустит несколько месяцев из-за травмы 1
13:49 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Дани Фернандес: «Трансфер Гогуа в «Реал» возможен»
11:48 · Испания. Ла Лига
Начо объяснил, почему не попрощался с партнёрами по «Реалу»
10:38 · Испания. Ла Лига
Начо рассказал, у кого научился лидерским качествам
10:19 · Испания. Ла Лига
Саркози высказался о переходе Мбаппе в «Реал» 1
10:19 · Испания. Ла Лига
Беллингем хочет принять участие
09:11 · Испания. Ла Лига
Левандовски прокомментировал травму тер Штегена
06:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» присмотрела замену тер Штегену в Ла Лиге слухи
05:34 · Испания. Ла Лига
«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны
05:00 · Испания. Ла Лига
«Реалу» осталось не проиграть шесть раз, чтобы побить рекорд «Барселоны»
04:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» – единственная команда топ-5 лиг, в которой сразу два игрока забили 5+ голов
01:49 · Испания. Ла Лига
Левандовски, Рафинья и Ямаль – самое результативное атакующее трио в топ-5 лигах Европы
01:35 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген может пропустить больше восьми месяцев – врач 4
00:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может подписать замену тер Штегену только из числа свободных агентов – известны варианты
22 Сентября
23:55 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не смог дожать «Райо Вальекано»
23:48 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Я с детства болею за «Барселону»
23:45 · Германия. Бундеслига
Куртуа обратился к тер Штегену, получившему серьёзную травму 5
23:25 · Испания. Ла Лига
Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны»
22:43 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны»
22:04 · Испания. Ла Лига
Флик прокомментировал серьёзную травму тер Штегена 1
21:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять тер Штегена на восемь месяцев
Все новости
Рекомендуем