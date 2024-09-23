Анчелотти хотел бы ещё надолго остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что с радостью бы остался в команде еще на много лет. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Быть в «Реале», лучшем клубе мира - это нечто особенное. Я бы с удовольствием остался в команде еще на много лет. У меня нет срока годности!» - сказал наставник испанского клуба.

Напомним, что в этом сезоне «Реал» одержал четыре победы и два раза сыграл вничью в испанской Ла Лиге. Команда идет на второй строчке, имея в своем активе 14 очков и уступает только «Барселоне», которая набрала максимальные возможные 18 турнирных баллов.