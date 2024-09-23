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Браво: «Барселона» знает, где меня найти»

23 Сентября 2024 • 15:00 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.27 X 6.10 2 12.00
25.09 22:00

Бывший голкипер «Барселоны» Клаудио Браво, завершивший карьеру, сообщил о готовности вернуться в футбол ради возвращения в «блауграну». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Если «Барселона» захочет заполучить меня, я буду готов вернуться туда», - говорит чилийский вратарь.

Напомним, ранее стало известно, что основной голкипер «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген после неудачного приземления на газон в воскресной игре против «Вильярреала» порвал связку колена и выбыл до конца сезона. Стоит также отметить, что Браво, предложивший свою кандидатуру, провел в «Барселоне» три сезона с 2014 по 2017 год, став победителем Лиги чемпионов в составе испанской команды.

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