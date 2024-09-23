Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что защитник Ферлан Менди продлил контракт с мадридским клубом, однако не стал называть его срок.

Как сообщают СМИ, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Действующий контракт закачнивался по окончании нынешнего сезона.

«Менди продлил контракт с «Реалом», мы довольны его игрой, — приводит слова Анчелотти Relevo.

Напомним, что 29-летний футболист пополнил ряды «сливочных» летом 2019 года, перейдя из «Гавра» за 48 миллионов евро. В составе «Реала» он принял участие в 176 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми и десятью результативными передачами партнёрам по команде.