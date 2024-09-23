Нагельсманн высказался о травме тер Штегена

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал травму голкипера Марка-Андре тер Штегена, который получил серьёзную травму в последнем матче «Барселоны» против «Вильярреала» в чемпионате Испании. Напомним, тер Штеген пропустит 6-7 месяцев.

«Новость о травме Марка стала для нас большим шоком. Нам будет его очень не хватать в сборной на поле и за его пределами. Мы желаем ему всего наилучшего в операции, хорошего и скорейшего выздоровления», – цитирует Нагельсманна Barca Universal.

После того, как Мануэль Нойер летом объявил о завершении международной карьеры, именно тер Штеген стал первым номером в сборной Германии.