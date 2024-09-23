Тер Штеген пропустит несколько месяцев из-за травмы

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьёзную травму, из-за которой будет вынужден пропустить несколько месяцев. Об этом «сине-гранатовые» сообщили на своём официальном сайте.

Отметим, что «Барселона» не указала, сколько именно месяцев пропустит тер Штеген. Ранее пресса сообщала, что немец может пропустить полгода.

Марку предстоит провести операцию, после которой футболисту потребуется время на восстановление. Сообщалось, что «Барселона» из-за травмы тер Штегена вскоре может выйти на трансферный рынок и пригласить в свои ряды какого-то вратаря, который доступен на правах свободного агента.