Начо объяснил, почему не попрощался с партнёрами по «Реалу»

Бывший центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес рассказал, почему не смог попрощаться с партнёрами по команде. Напомним, летом испанец перебрался в «Аль-Кадсию» из Саудовской Аравии.

«Я не попрощался со всеми из-за того, как всё сложилось. Лига чемпионов закончилась, начался Евро, а потом отпуск. У меня не было времени попрощаться, но это нормально. Я продолжаю поддерживать связь со всеми. Когда я вернусь в Мадрид, я обязательно организую ужин. Также было бы разумно съездить в Вальдебебас, чтобы навестить партнёров, как это сделал Хоселу на днях», – сказал Начо в интервью Relevo.