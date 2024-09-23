Начо рассказал, у кого научился лидерским качествам

Бывший центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес рассказал, у кого научился лидерским качествам. Напомним, экс-капитан «королевского клуба» минувшим летом покинул «Сантьяго Бернабеу» на правах свободного агента и перебрался в Саудовскую Аравию.

«Лидер, у которого я учился на протяжение многих лет? Я всегда восхищался Серхио Рамосом. Не только за игровые, но и за лидерские качества и желание всегда побеждать. Он всегда хотел быть лучшим», – цитирует Начо издание Relevo.

Фернандес выиграл в составе мадридского «Реала» 6 титулов Лиги чемпионов, а также множество трофеев на внутренней арене.