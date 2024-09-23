Саркози высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

«Мбаппе отдал парижскому клубу семь лет, не стоит забывать об этом. Килиан подарил нам потрясающие эмоции. Но его переход наглядно показывает искушение, которое есть у всех. Я понимаю его выбор, но мне сложно понять, как именно он это сделал. Но это его право», - передает слова Саркози Le Parisien.