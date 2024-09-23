Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем хочет принять участие в ближайшем матче против «Алавеса». По информации от Marca, тренерский штаб «королевского клуба» во главе с Карло Анчелотти хочет дать англичанину отдых. Сам же Беллингем не хочет отдыхать, так как намерен поскорее набрать форму.

Отметим, что тренерский штаб хочет поберечь Беллингема в качестве меры предосторожности из-за проблем англичанина с плечом. Джуд убеждён, что ему нужно чаще выходить на поле, чтобы набрать оптимальную форму.

Беллингем в этом сезоне провёл всего два матча в Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.