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Беллингем хочет принять участие

23 Сентября 2024 • 10:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.20 X 7.00 2 15.00
24.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем хочет принять участие в ближайшем матче против «Алавеса». По информации от Marca, тренерский штаб «королевского клуба» во главе с Карло Анчелотти хочет дать англичанину отдых. Сам же Беллингем не хочет отдыхать, так как намерен поскорее набрать форму.

Отметим, что тренерский штаб хочет поберечь Беллингема в качестве меры предосторожности из-за проблем англичанина с плечом. Джуд убеждён, что ему нужно чаще выходить на поле, чтобы набрать оптимальную форму.

Беллингем в этом сезоне провёл всего два матча в Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Джуд Беллингем

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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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