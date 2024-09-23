Левандовски прокомментировал травму тер Штегена

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал травму голкипера команды Марка-Андре тер Штегена.
«Тер Штеген? Мне трудно что-то сказать о его состоянии, он сейчас находится в больнице. По поводу матча хочу сказать, что для нас очень важно забить столько голов. «Барселона» играет каждые три дня, для нас важен каждый поединок», - передает слова Левандовски газета Marca.
В рамках шестого тура чемпионата Испании «сине-гранатовые» на выезде встречались с «Вильярреалом». Подопечные Ханса-Дитера Флика отпраздновали разгромную победу со счетом 5:1.
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