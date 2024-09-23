Левандовски прокомментировал травму тер Штегена

«Тер Штеген? Мне трудно что-то сказать о его состоянии, он сейчас находится в больнице. По поводу матча хочу сказать, что для нас очень важно забить столько голов. «Барселона» играет каждые три дня, для нас важен каждый поединок», - передает слова Левандовски газета Marca.