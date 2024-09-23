«Барселона» присмотрела замену тер Штегену в Ла Лиге

«Барселона» начала поиски замены Марку-Андре тер Штегену, выбывшему из-за травмы.

32-летний голкипер повредил колено во встрече с «Вильярреалом», прошедшей в воскресенье. Различные источники утверждают, что для тер Штегена сезон может быть досрочно закончен. По сообщениям Diario Sport, одним из кандидатов на замену немцу выбран Альваро Вальес из «Лас-Пальмаса». Возможность приобрести 27-летнего испанца у «Барселоны» появится в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вальеса в 12 млн евро. Контракт вратаря с «Лас-Пальмасом» истекает по окончании текущего сезона.