«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны

«Барселона» может надолго остаться без Марка-Андре тер Штегена, получившего серьёзную травму.

32-летний голкипер покинул поле на носилках в матче с «Вильярреалом». Немец, если верить прогнозам, пропустит около восьми месяцев, однако купить нового вратаря каталонский гранд сможет только в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Журналист Хоан Фонтес, на которого ссылается Barca Universal, предлагает «Барселоне» обратиться к кандидатуре Войцеха Щесны. 34-летний поляк недавно покинул «Ювентус» и завершил карьеру, но, по мнению источника, Роберт Левандовски мог бы уговорить своего бывшего товарища по сборной вновь надеть перчатки, чтобы помочь «сине-гранатовым» в трудный момент.