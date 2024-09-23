«Реалу» осталось не проиграть шесть раз, чтобы побить рекорд «Барселоны»

Мадридский «Реал» близок к рекордной беспроигрышной серии в Ла Лиге.

Недавно команда Карло Анчелотти обыграла «Эспаньол» (4:1), продлив серию без поражений в чемпионате до 38 матчей. Как информирует Madrid Xtra, «сливочным» осталось не проиграть ещё в шести встречах, чтобы установить абсолютный рекорд Ла Лиги. На данный момент рекордная беспроигрышная серия принадлежит «Барселоне» – 43 матча без поражений в период с апреля 2017 года по май 2018.

Для достижения цели «Реалу» необходимо не уступить «Алавесу», «Атлетико», «Вильярреалу», «Сельте», «Барселоне» и «Валенсии». Любопытно, что мадридский гранд может повторить достижение «сине-гранатовых» как раз в очной битве с ними.