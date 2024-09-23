«Барселона» – единственная команда топ-5 лиг, в которой сразу два игрока забили 5+ голов

«Барселона» продолжает уверенно разбираться с соперниками в матчах Ла Лиги.

На этот раз коллектив Ханса-Дитера Флика разгромил «Вильярреал» – 5:1. По два гола на свой счёт записали Роберт Левандовски и Рафинья Диас, занимающие две первые строчки в списке лучших бомбардиров чемпионата. По данным Opta, на текущий момент «Барселона» является единственной командой, в которой сразу двум игрокам удалось забить пять или более голов. В активе польского форварда шесть точных ударов, у бразильского вингера – пять.

Каталонский гранд лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 18 набранными очками после шести туров, на четыре балла опережая мадридский «Реал».