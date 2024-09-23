Левандовски, Рафинья и Ямаль – самое результативное атакующее трио в топ-5 лигах Европы

Роберт Левандовски, Рафинья Диас и Ламин Ямаль в очередной раз сокрушили оборону соперников «Барселоны».

Поляк и бразилец записали себе в актив по дублю во встрече с «Вильярреалом» (5:1), а испанский вундеркинд стал автором результативной передачи. Именно эта троица лидирует в списке самых результативных атакующих трио пяти ведущих европейских лиг – 14 голов в Ла Лиге суммарно. Левандовски отличился шесть раз, Рафинья – пять, Ямаль – трижды.

Второе место в рейтинге лучших трио занимают Гарри Кейн, Джамал Мусиала и Майкл Олисе из «Баварии» – у них 11 голов (5+3+3). Далее следуют Усман Дембеле, Брэдли Баркола и Рандаль Коло-Муани из «ПСЖ» – 10 (4+4+2).