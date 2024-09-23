Тер Штеген может пропустить больше восьми месяцев – врач

Травма голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, скорее всего, окажется серьёзной.

32-летний вратарь не смог доиграть первый тайм матча с «Вильярреалом» – он почувствовал боль в колене и покинул поле на носилках.

В 2020 году тер Штеген столкнулся с подобной проблемой, однако, по словам Давида Барастеги, оперировавшего немца, в этот раз всё ещё серьёзнее: «Продолжительность реабилитации будет зависеть от множества факторов. Обычно она занимает восемь месяцев, но может потребоваться и больше времени», – цитирует Barca Universal врача.

Марк-Андре тер Штеген отсутствовал с августа по ноябрь из-за травмы колена, полученной в 2020 году.