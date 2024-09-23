«Барселона» может подписать замену тер Штегену только из числа свободных агентов – известны варианты

«Барселона» может надолго потерять голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы.

Немецкий футболист получил повреждение в матче против «Вильярреала». 32-летний вратарь рискует пропустить порядка восьми месяцев. Как отмечают испанские СМИ, «Барселона» может экстренно выйти на рынок, чтобы подписать замену тер Штегену, однако вне трансферного окна позволено приглашать лишь свободных агентов.

Среди известных голкиперов, не имеющих контракта, можно отметить 37-летнего Кейлора Наваса и 31-летнего Лориса Кариуса. Также без клубной прописки остаётся 35-летний воспитанник «Барселоны» Хорди Масип.

Судя по всему, в ближайшее время ворота «сине-гранатовых» будет защищать Иньяки Пенья.