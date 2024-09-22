«Атлетико» не смог дожать «Райо Вальекано»

В шестом туре Ла Лиги идущий в середине таблицы «Райо Вальекано» играл против одного из лидеров, «Атлетико». Уже на шестой минуте пара моментов - Сэмуел Лино слева с 15 метров пробил в ближний угол, вратарь вытянулся в струнку и сумел перевести мяч в сторону. Адриан Эмбарба с 20 метров пробил в правый нижний угол ворот, голкипер прыгнул к штанге и отбил мяч в сторону. Хулиан Альварес слева с 23 метров пробил в перекладину. На 35-й минуте Андрей Рациу справа прострелил к воротам, где Иси Паласон переправил мяч в сетку. Арбитры сначала определили офсайд, но после подсказки от ВАР гол засчитан - 1:0.

На 50-й минуте Александр Сорлот убежал один на один с голкипером, прокинул мяч мимо кипера сильно и догнал его у линии поля, справа заложил вираж назад и выкатил мяч в центр на Конора Галлахера, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол - 1:1. Альварес справа с 24 метров пробил в дальний угол, вратарь в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

«Атлетико» с 12 очками идет на четвертом месте, соперник расположился на экваторе таблицы.