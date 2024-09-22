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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не смог дожать «Райо Вальекано»

22 Сентября 2024 • 23:55 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Атлетико М

В шестом туре Ла Лиги идущий в середине таблицы «Райо Вальекано» играл против одного из лидеров, «Атлетико». Уже на шестой минуте пара моментов - Сэмуел Лино слева с 15 метров пробил в ближний угол, вратарь вытянулся в струнку и сумел перевести мяч в сторону. Адриан Эмбарба с 20 метров пробил в правый нижний угол ворот, голкипер прыгнул к штанге и отбил мяч в сторону. Хулиан Альварес слева с 23 метров пробил в перекладину. На 35-й минуте Андрей Рациу справа прострелил к воротам, где Иси Паласон переправил мяч в сетку. Арбитры сначала определили офсайд, но после подсказки от ВАР гол засчитан - 1:0.

На 50-й минуте Александр Сорлот убежал один на один с голкипером, прокинул мяч мимо кипера сильно и догнал его у линии поля, справа заложил вираж назад и выкатил мяч в центр на Конора Галлахера, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол - 1:1. Альварес справа с 24 метров пробил в дальний угол, вратарь в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

«Атлетико» с 12 очками идет на четвертом месте, соперник расположился на экваторе таблицы.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:1Атлетико М
(1:0) Паласон Иси35'  
  50'Галлахер Конор (1:1)
Баталья АугустоРациу АндрейМумин АбдулЛежён ФлорьянЧаваррия ПепДе Фрутос Хорхе 85' (Гвардиола Серхи ( 85') Лопес Унаи 65' (Камелло Серхио ( 65') Сисс ПатеПаласон Иси 85' (Балью Иван ( 85') Нтекья Ранди 73' (Родригес Хамес ( 73') Эмбарба Адриан 65' (Валентин Оскар ( 65')
Запасные: Диас ПедроФернандес ПелайоДе лас Сиас МаркоТрехо ОскарКарденас ДаниРауль де ТомасЭрнандес Аридане
Облак ЯнАспиликуэта Сесар 45' (Хименес Хосе ( 45') Витсель АксельМандава РейнилдуМолина НауэльЛино Сэмуел 46' (Гризманн Антуан ( 46') Льоренте Маркос 46' (Корреа Анхель ( 46') Коке ХорхеГаллахер КонорСорлот Александр 85' (Симеоне Джулиано ( 85') Альварес Хулиан
Запасные: Ленгле КлеманГалан ХавиСеррано ХавьерМуссо ХуанЛе Норман РобенГомис АнтониоРикельме Родриго
22 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Райо Вальекано

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