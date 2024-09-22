Рафинья: «Я с детства болею за «Барселону»

Бразильский нападающий Рафинья Диас признался, что с детства болеет за каталонский клуб.

— Не буду врать, я болею за «Барселону» с детства. Я вырос, наблюдая за этими игроками. Для меня большая честь играть здесь, — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

В нынешнем сезоне 27-летний вингер принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором трех результативных передач.

Действующий трудовой договор Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.