Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль был впечатлён игрой соперников своей команды.

«Жёлтая субмарина» уступила «сине-гранатовым» в родных стенах со счётом 1:5. Каталонцы по-прежнему идут без потерь в Ла Лиге – шесть побед после шести туров.

После завершения матча Марселино похвалил оппонентов: «Барселона» очень здорово действует в прессинге, отличная команда», – заявил на пресс-конференции рулевой «Вильярреала».

Следующий соперник «Барселоны» Ханса-Дитера Флика – «Хетафе». Поединок состоится 25 сентября.

В настоящий момент «Барса» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на четыре очка.