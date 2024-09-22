Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дал интервью после победы в матче с «Вильярреалом» (5:1).

Польский футболист отметился дублем и был признан лучшим игроков встречи. После завершения поединка у 36-летнего форварда спросили, что изменилось в игре команды при Хансе-Дитере Флике.

Мы стали больше играть вперёд. Моя задача – забивать, пытаться завладеть мячом и атаковать пространство. Думаю, мы хорошо проявляем себя как команда, и сегодня мы доказали это, забив пять голов», – цитирует Barca Universal Левандовски, возглавляющий список бомбардиров Ла Лиги с шестью забитыми голами в шести матчах.