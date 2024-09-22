Флик прокомментировал серьёзную травму тер Штегена

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о травме голкипера Марка-Андре тер Штегена.

32-летний вратарь был заменён из-за повреждения в конце первого тайма матча против «Вильярреала», завершившегося победой каталонцев со счётом 5:1. По предварительной информации, тер Штеген может пропустить порядка восьми месяцев. Неутешительные прогнозы даёт и рулевой команды.

«Нам нужно подождать, чтобы узнать его диагноз. Я думаю, это очень серьёзная травма», – ответил Флик на вопрос о проблеме тер Штегена в послематчевой беседе с журналистами.

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В текущем сезоне он провёл семь матчей, пропустив в них семь голов.