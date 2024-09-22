«Барселона» может потерять тер Штегена на восемь месяцев

Травма голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена может оказаться очень серьёзной.

Немецкий вратарь вынужденно покинул поле в концовке первого тайма воскресного матча Ла Лиги против «Вильярреала». По информации RAC1, у тер Штегена подозрение на разрыв сухожилия надколенника. Если диагноз подтвердится, игрок пропустит около восьми месяцев.

Место Марка-Андре тер Штегена в воротах команды Ханса-Дитера Флика занял Иньяки Пенья. Именно ему предстоит заменять основного кипера «сине-гранатовых».

Встреча «Вильярреала» с «Барселоной» завершилась победой гостей со счётом 5:1.