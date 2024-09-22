Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые за семь лет выиграла первые шесть матчей в Ла Лиге

22 Сентября 2024 • 21:48 Комментировать
Вильярреал
1:5
Барселона
окончен

«Барселона» проводит свой лучший старт в Ла Лиге за семь лет.

В поединке шестого тура команда Ханса-Дитера Флика разгромила на выезде «Вильярреал» – 5:1. «Сине-гранатовые» одержали шестую победу в шести стартовых матчах поединках чемпионата Испании, что произошло впервые с сезона-2017/18, докладывает Opta. Тогда тренером каталонского гранда был Эрнесто Вальверде, а победная серия в итоге достигла семи игр – её прервал мадридский «Атлетико».

В следующем туре «Барселона» примет в родных стенах «Хетафе». Встреча состоится 25 сентября.

На данный момент каталонцы лидируют в таблице, на четыре очка опережая мадридский «Реал».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрнесто Вальверде Ханс-Дитер Флик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Сентября
22:04
Флик прокомментировал серьёзную травму тер Штегена
21:56
«Барселона» может потерять тер Штегена на восемь месяцев
21:48
«Барселона» впервые за семь лет выиграла первые шесть матчей в Ла Лиге
21:40
«Барселона» в третий раз подряд разгромила соперника в Ла Лиге
21:10
Левандовски не забил пенальти и остался без хет-трика
20:25
«Барселона» потеряла вратаря тер Штегена
19:00
«Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 25
18:47
«Барселона» объявила состав на матч с «Вильярреалом»
15:55
Флик высказался об ошибке тер Штегена
06:42
Стало известно, когда Флик планирует вернуть де Йонга на поле
02:30
«Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ 2
02:29
Вильярреал - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:22
«Барселона» близка к продлению контракта с молодой звездой
21 Сентября
23:54
Надёжный прогноз и ставка на матч Вильярреал – Барселона чемпионата Испании – 22 сентября 2024
20:40
Прогноз на точный счёт матча Вильярреал — Барселона Ла Лиги — 22 сентября 2024
12:17
Звезде «Барселоны» пришлось закрыть комментарии в соцсети после поражения
04:48
Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей»
02:51
Стало известно, как Лапорта оценивает работу Флика в «Барселоне»
00:15
Тренер «Вильярреала» поделился мнением о перспективах Ямаля
20 Сентября
23:04
Тренер «Вильярреала» оценил уровень «Барселоны»
22:14
Деку провёл встречу с агентом звёздного полузащитника «Барселоны»
22:05
Гюндоган объяснил неудачу «Барселоны» в прошлом розыгрыше Ла Лиги
18:08
Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати
16:39
Савиола высказался о Ямале
15:12
Гюндоган признался, что с детства мечтал поиграть за «Барселону»
06:28
Флик – о замене Ямаля: «Мы думали о следующем матче»
05:23
Президент Ла Лиги Тебас назвал лучшего игрока в истории испанского чемпионата
01:48
Йорди Кройф: «Ямаль шокировал ветеранов «Барселоны» на первой тренировке»
19 Сентября
17:06
Роналду: «У Ямаля большой потенциал»
16:19
Кунде: «Барселона» хорошо понимает, чего хочет тренер»
15:30
«Барселона» может продать игрока за 60 миллионов евро 1
18 Сентября
22:31
Кунде поддержал идею бойкотировать матчи 4
12:57
Контракт Иньиго Мартинеса с «Барселоной» может продлиться автоматически
11:18
«Барселона» уверена, что сможет заключить новый контракт с Педри
17 Сентября
17:30
Стало известно, когда Фермин Лопес может вернуться на поле
17:09
Хавбек «Барселоны» получил новую травму 1
14:45
«Барселона» до сих пор выплачивает зарплату Сетьену, уволенному в 2020 году
01:21
Гути назвал игрока «Барселоны», которого подписал бы в «Реал» 1
00:43
«Барселона» приняла решение по травмированному Ольмо 1
16 Сентября
13:45
Френки де Йонг частично тренируется с основой «Барселоны»
13:29
Ольмо пропустит 4-5 недель из-за травмы
10:47
Флик высказался о состоянии Ольмо, у Дани подозрение на травму
00:04
«Манчестер Юнайтед» пытался купить защитника у «Барселоны» 1
15 Сентября
23:53
Полузащитник сборной Бельгии пополнил шорт-лист «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати «Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя Головин прокомментировал победу над «Барселоной» Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей» «Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Леганес Леганес
1
1
2.06 2.90 4.20
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта Сельта
3
1
1.73 3.75 4.40
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
1
5
4.80 4.50 1.56
Видео
17 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико М Атлетико М
0
0
4.10 3.35 1.91
Видео
23.09.24 в 22:00
Бетис Бетис
Мальорка Мальорка
1.86 3.25 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Сентября
22:04 · Испания. Ла Лига
Флик прокомментировал серьёзную травму тер Штегена
21:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять тер Штегена на восемь месяцев
21:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые за семь лет выиграла первые шесть матчей в Ла Лиге
21:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в третий раз подряд разгромила соперника в Ла Лиге
21:30 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:29 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» 12
21:10 · Испания. Ла Лига
Левандовски не забил пенальти и остался без хет-трика
21:06 · Испания. Ла Лига
​Левандовски повторил рекорд для польских игроков в Ла Лиге
20:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла вратаря тер Штегена
19:00 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 25
18:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на матч с «Вильярреалом»
17:04 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» ушёл от поражения в матче с «Леганесом»
15:55 · Испания. Ла Лига
Флик высказался об ошибке тер Штегена
13:28 · Испания. Ла Лига
Мостовой: «Я – легенда всего российского футбола» 1
13:01 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл нового центрального защитника - известно имя
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и ещё три гранда сразятся за Вирца - цена 150 млн евро 7
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает кандидатуру Холанна 3
08:37 · Испания. Ла Лига
Беллингем грубо отреагировал на действие судьи во время матча «Реала»
07:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» стал автором уникального достижения 4
06:42 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Флик планирует вернуть де Йонга на поле
06:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил решение не выпускать Эндрика в старте
05:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – худший в Европе по реализации моментов с игры
04:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о проблемах «Реала» в первых таймах: «Мы исправим это»
03:34 · Испания. Ла Лига
​В Италии обсуждают кандидатуру Хави на пост наставника «Милана» 2
03:11 · Испания. Ла Лига
Модрич поделился впечатлениями после крупной победы «Реала»
Все новости
Рекомендуем