«Барселона» впервые за семь лет выиграла первые шесть матчей в Ла Лиге

«Барселона» проводит свой лучший старт в Ла Лиге за семь лет.

В поединке шестого тура команда Ханса-Дитера Флика разгромила на выезде «Вильярреал» – 5:1. «Сине-гранатовые» одержали шестую победу в шести стартовых матчах поединках чемпионата Испании, что произошло впервые с сезона-2017/18, докладывает Opta. Тогда тренером каталонского гранда был Эрнесто Вальверде, а победная серия в итоге достигла семи игр – её прервал мадридский «Атлетико».

В следующем туре «Барселона» примет в родных стенах «Хетафе». Встреча состоится 25 сентября.

На данный момент каталонцы лидируют в таблице, на четыре очка опережая мадридский «Реал».