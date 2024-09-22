«Барселона» в третий раз подряд разгромила соперника в Ла Лиге

Сегодня, 22 сентября, «Барселона» в гостевом матче с крупным счётом одолела «Вильярреал».

Встреча шестого тура испанской Ла Лиги завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонского коллектива.

Данная победа стала для «сине-гранатовых» уже третьей крупной подряд в рамках чемпионата Испании. Напомним, ранее «Барселона» разгромила «Жирону» (4:1) и «Вальядолид» (7:0).

По итогам шести сыгранных туров подопечные Ханса-Дитера Флика находятся на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своей копилке 18 набранных очков. Ближайшим преследователем «сине-гранатовых» является мадридский «Реал», набравший 14 баллов.