«Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны»

В шестом туре чемпионата Испании идущий в группе лидеров «Вильярреал» принимал шикарно стартовавшую «Барселону».

В дебюте Санти Комесанья из глубины выполнил заброс вперёд на Йереми Пино, который убежал на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его, но минимальный офсайд, гола нет. Ламин Ямаль получил снаряд у правого края штрафной и по шикарной траектории пробил в дальний угол, мяч угодил в штангу и отскочил к Рафинье, который добивал в пустой створ, но хозяева эту попытку заблокировали. Пабло Торре зацепился за мяч перед штрафной соперника и отдал проникающий пас вперёд на Роберта Левандовски, который с семи метров уверенно переиграл вратаря - 0:1. Ямаль от правого края штрафной навесил к дальней штанге, Эрик Гарсия головой пробил по воротам и попал в кипера, однако мяч отскочил к Левандовски, который из пределов вратарской поразил пустой створ - 0:2. Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Николя Пепе получил мяч на грани офсайда, левее центра ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, а Айосе Перес с близкого расстояния поразил пустой створ - 1:2.

Даниэль Парехо шикарной передачей отправил вперёд Пепе, который левее центра ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол, но снова гол хозяев в начале тайма отменен - вне игры. Угловой на правом фланге заработали хозяева, Пепе навесил в центр штрафной, а Пино головой с 10 метров пробил по воротам и угодил в перекладину. Педри отдал передачу к штрафной на Торре, который с 19 метров пробил по воротам соперника, мяч по пути зацепил Логана Косту, изменил направление и влетел в левый нижний угол - 1:3. Тут же пенальти, в левый нижний угол пробил Левандовски и угодил в штангу, голкипер угадал направление удара, поэтому также готов был выручить свою команду. В ответ в третий раз офсайд сорвал голевую атаку «субмарины» - Алекс Баэна с левого фланга классно навесил в центр штрафной, а Тьерно Барри головой переправил мяч в правый нижний угол, но гол не засчитан. Жерар Мартин с левого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Пау Виктора, который аккуратно сбросил мяч на Рафинью, бразилец с 15 метров пробил по воротам, снаряд по пути зацепил защитника «Вильярреала» и влетел точно по центру, а вратарь уже завалился в угол - 1:4. Ямаль с правого фланга отдал шикарный пас внешней стороной стопы в центр штрафной соперника на Рафинью, который в одно касание с 14 метров пробил мимо вратаря в правый угол - 1:5.

«Барселона» идет без потерь, соперник делит четвертое место.