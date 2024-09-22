Левандовски не забил пенальти и остался без хет-трика

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге проходит матч между «Вильярреалом» и «Барселоной». По ходу первого тайма нападающий Роберт Левандовски оформил дубль и вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке, оторвавшись от Килиана Мбаппе (шесть голов против четырёх).

Во втором тайме Левандовски имел шикарный шанс оформить хет-трик, но поляк не реализовал пенальти. После удара Левандовски мяч попал в левую штангу и вернулся в поле.

Роберт Левандовски остался без хет-трика, но у него ещё есть время на его оформление. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.