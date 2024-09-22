​Левандовски повторил рекорд для польских игроков в Ла Лиге

В матче шестого тура испанского чемпионата лидирующая в турнирной таблице каталонская «Барселона» играет с «Вильярреалом», и счёт в этом матче открыл польский нападающий Роберт Левандовски.

Этот гол стал для него 48-м в Ла Лиге в составе «Барселоны» (за другие клубы чемпионата Роберт, впрочем, и не выступал), для этого ему потребовались 75 матчей. Таким образом, Левандовски повторил рекорд для польских игроков в испанском чемпионате - Ян Урбан, выступавший за «Осасуну», «Вальядолид» и «Толедо», также забил 48 голов, но для этого ему потребовались 177 матчей в период с 1989 по 1996 год.