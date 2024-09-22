«Барселона» потеряла вратаря тер Штегена

В воскресенье вечером «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Вильярреала». В концовке первого тайма каталонцы потеряли основного голкипера – Марк-Андре тер Штеген получил травму при игре на выходе. Немец неудачно приземлился и не смог продолжить игру. В срочном порядке на замену вышел Иньяки Пенья.

После завершения игры Ханс-Дитер Флик наверняка расскажет о травме тер Штегена. Будем следить за новостями.

Стоит сказать, что замена вратаря произошла при счёте 2:1 в пользу «Барселоны». Следить за дальнейшим развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.