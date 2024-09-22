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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч с «Вильярреалом»

22 Сентября 2024 • 18:47 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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Через 0 ч. 17 мин.

В воскресенье вечером «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Кунде, Домингес, Мартинес, Мартин, Гарсия, Торре, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Барселона» выиграла все пять матчей Ла Лиги в сезоне 2024/2025.

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Барселона

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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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