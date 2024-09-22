«Хетафе» ушёл от поражения в матче с «Леганесом»

В шестом туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Хетафе» и «Леганес». До 76-й минуты единственным опасным моментом было попадание в штангу от Хуана Круза. В итоге гости смогли открыть счет, когда Хорхк Саэнс использовал свой шанс в атаке. По иронии судьбы, вскоре именно он сфолил на Диего Рико в штрафной и привез пенальти. Борха Майораль спокойно обхитрил вратаря - 1:1.

«Хетафе» с четырьмя очками делит предпоследнее место, соперник - 14-й.