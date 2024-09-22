«Хетафе» ушёл от поражения в матче с «Леганесом»

В шестом туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Хетафе» и «Леганес». До 76-й минуты единственным опасным моментом было попадание в штангу от Хуана Круза. В итоге гости смогли открыть счет, когда Хорхк Саэнс использовал свой шанс в атаке. По иронии судьбы, вскоре именно он сфолил на Диего Рико в штрафной и привез пенальти. Борха Майораль спокойно обхитрил вратаря - 1:1.
«Хетафе» с четырьмя очками делит предпоследнее место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|76'Саэнс Хорхе (0:1)
|(1:1) Майораль Борха83'
Сория Давид•Дьене Даконам 56'67' (Перес Карлес (67') •Беррокаль Хуан•Альдерете Омар•Иглесиас Хуан•Рико Диего• 63'Милья Луис•Сантьяго Хесус46' (Сола Алекс (46') •Арамбарри Мауро• 53'Йылдырым Бертуг78' (Риско Альберто (78') •Chrisantus Uche67' (Майораль Борха (67')
Дмитрович Марко•Розье Валентен•Саэнс Хорхе•Гонсалес Серхио VI•Настасич Матия• 80'Сиссе Сейдуба•Тапия Ренато62' (Брашанац Дарко (62') •Оскар Родригес 20'46' (Лопес Роберто III (46') •Мунир Эль-Хаддади74' (Франкеза Энрик (74') •Круз Хуан85' (Раба Даниэль (85') •Де ла Фуэнте Мигель74' (Аллер Себастьян (74')
22 сентября. Стадион "Колизеум".
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