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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» ушёл от поражения в матче с «Леганесом»

22 Сентября 2024 • 17:04 Комментировать
Хетафе
1:1
Леганес
окончен

В шестом туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Хетафе» и «Леганес». До 76-й минуты единственным опасным моментом было попадание в штангу от Хуана Круза. В итоге гости смогли открыть счет, когда Хорхк Саэнс использовал свой шанс в атаке. По иронии судьбы, вскоре именно он сфолил на Диего Рико в штрафной и привез пенальти. Борха Майораль спокойно обхитрил вратаря - 1:1.

«Хетафе» с четырьмя очками делит предпоследнее место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Хетафе1:1Леганес
  76'Саэнс Хорхе (0:1)
(1:1) Майораль Борха83'  
Сория ДавидДьене Даконам  56' 67' (Перес Карлес ( 67') Беррокаль ХуанАльдерете ОмарИглесиас ХуанРико Диего  63'Милья ЛуисСантьяго Хесус 46' (Сола Алекс ( 46') Арамбарри Мауро  53'Йылдырым Бертуг 78' (Риско Альберто ( 78') Chrisantus Uche 67' (Майораль Борха ( 67')
Запасные: Кейта АбдулайеCoba da CostaЛетачек ИржиАргуеллес ДавидGuillem Trilla CortinasГонсалес ПетерДуарте ДомингушАленья Карлес
Дмитрович МаркоРозье ВалентенСаэнс ХорхеГонсалес Серхио VIНастасич Матия  80'Сиссе СейдубаТапия Ренато 62' (Брашанац Дарко ( 62') Оскар Родригес  20' 46' (Лопес Роберто III ( 46') Мунир Эль-Хаддади 74' (Франкеза Энрик ( 74') Круз Хуан 85' (Раба Даниэль ( 85') Де ла Фуэнте Мигель 74' (Аллер Себастьян ( 74')
Запасные: _AlvinJulian ChiccoЭрнандес Хави VСориано ХуанАльтимира АдриаГарсиа ДиегоПоросо Джексон
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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Леганес

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Актуальный прогноз и ставка на матч Хетафе – Леганес чемпионата Испании – 22 сентября 2024
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