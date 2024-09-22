Флик высказался об ошибке тер Штегена

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ошибке, которую в матче Лиги чемпионов против «Монако» допустил вратарь Марк-Андре тер Штеген. Как известно, действия футболиста привели к раннему удалению Эрика Гарсии. В итоге каталонцы проиграли со счётом 1:2.

«Одна из сильных сторон тер Штегена – это умение играть ногами. Это его стиль игры. Он признал свою ошибку. Но ошибки совершаю и я, и вы – все мы совершаем ошибки. Надеюсь, в следующий раз у него будут чёткие инструкции, но для меня этот момент уже давно позади», - цитирует Флика портал Goal.

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