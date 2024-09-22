Мостовой: «Я – легенда всего российского футбола»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о своём статусе в российском футболе. По словам экс-игрока «Сельты», он является легендой.

«Я не то, что легенда «Сельты», а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелётами и переездами», - цитирует Мостового Sport24.

Как известно, Мостовой начал делать шаги в направлении тренерской карьеры. В какой-то момент ему нужно будет оказаться на стажировке в клубе. Мостовой уверен, что в «Сельте» его встретили бы по-особенному.

«Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут», - сказал Мостовой.

Александр Мостовой выступал за «Сельту» в 1996-2004 годах. За тот период россиянин провёл 277 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 71 гол и 26 результативных передач на партнёров.