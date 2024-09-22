Беллингем грубо отреагировал на действие судьи во время матча «Реала»

Звездный хавбек Джуд Беллингем, выступающий за мадридский «Реал», грубо отреагировал на предупреждение главного судьи матча с каталонским «Эспаньолом». Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Инцидент произошел во второй половине встречи. Беллингем был наказан желтой карточкой за протест против незафиксированного нарушения правил. На претензии англичанина рефери отреагировал «горчичником». После увиденного предупреждения Джуд сказал: «Что за кусок дерьма».

Поединок завершился крупной победой «сливочных» со счетом 4:1. Беллингем не смог доиграть встречу до конца, его заменили во втором тайме.